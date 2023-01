The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL=

Cashton 71, La Farge 30

Coleman 80, Niagara 51

De Soto 70, Weston 48

Hope 69, Kenosha Tremper 56

Mayville 63, Lomira 52

Ozaukee 63, Cedar Grove-Belgium 56

Poynette 63, Baraboo 57

Poynette 68, Waterloo 48

Seneca 58, Boscobel 33

Seneca 73, Wauzeka-Steuben 65

Thorp 58, Cadott 48

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

For copyright information, check with the distributor of this item, ScoreStream Inc..