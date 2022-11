The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL=

Campbellsport 71, Ripon 56

Cornell 45, Gilman 40

Fall Creek 86, Eleva-Strum 38

Hilbert 58, Gibraltar 40

Ithaca 83, Wonewoc-Center 26

La Crosse Central 62, River Falls 39

Lac Courte Oreilles 62, Lake Holcombe 61

Port Edwards 72, Nekoosa 54

Prairie Farm 61, Mellen 45

Sevastopol 58, Wausaukee 51

Two Rivers 64, Algoma 33

Waupun 85, Winnebago Lutheran Academy 79

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

For copyright information, check with the distributor of this item, ScoreStream Inc..