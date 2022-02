The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL=

Baldwin-Woodville 50, Saint Croix Central 49

Barneveld 66, Benton 49

Benton 71, Shullsburg 45

Brillion 60, Weyauwega-Fremont 52

Bruce 97, Lake Holcombe 43

Clintonville 57, Freedom 51

DeForest 60, Caledonia, Minn. 57

DeForest 86, Monona Grove 63

Denmark 71, Marinette 57

Drummond 45, Mellen 34

Durand 68, Cochrane-Fountain City 45

Gillett 57, Lena 55

Highland 69, Riverdale 50

Hurley 88, Bayfield 40

Ithaca 60, Belmont 59

Janesville Parker 59, Verona Area 56

Kohler 77, Random Lake 68

Laona-Wabeno 81, Shiocton 74

Luxemburg-Casco 60, Little Chute 53

Marshall 68, Cambridge 52

Milwaukee King 70, Milwaukee South 23

Mineral Point 63, Iowa-Grant 49

Mount Horeb 55, Reedsburg Area 44

Newman Catholic 82, Greenwood 29

Notre Dame 69, Bay Port 64

Owen-Withee 66, Abbotsford 32

Plum City 60, Glenwood City 44

Shoreland Lutheran 58, Eastbrook Academy 43

Shullsburg 47, Juda 34

South Milwaukee 57, Cudahy 47

Southern Door 68, Two Rivers 54

Spring Valley 73, Eau Claire Immanuel Lutheran 36

Tomah 63, Adams-Friendship 37

Turtle Lake 48, Siren 45

Whitehall 77, Fall Creek 74

Wild Rose 50, Tigerton 26

Wonewoc-Center 59, Kickapoo 44

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

For copyright information, check with the distributor of this item, ScoreStream Inc..