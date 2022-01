The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL=

Assumption 60, Pacelli 58

Big Foot 60, Williams Bay 41

Cassville 79, Juda 51

Central Wisconsin Christian 74, Wayland Academy 55

Columbus 56, Platteville 46

Cuba City 91, Milwaukee Carmen Northwest 69

Durand 71, Eleva-Strum 44

Eau Claire North 60, Menomonie 46

Florence 85, Sevastopol 48

Fort Atkinson 50, Hortonville 45

Green Bay East 69, Green Bay West 38

Kenosha Christian Life 68, Messmer 54

Kewaskum 52, Slinger 37

Kewaunee 62, Gibraltar 41

Lake Country Lutheran 71, Hope Christian 49

Lake Mills 67, Poynette 50

Luther 75, Eau Claire Immanuel Lutheran 43

Madison La Follette 71, Beloit Memorial 55

Madison Memorial 59, Middleton 57

Marquette University 68, Oshkosh West 41

McDonell Central 59, Columbus Catholic 49

Menomonee Falls 103, Kimberly 68

Milw. Bay View 64, Milwaukee Vincent 55

Milwaukee Academy of Science 85, St. Mary Catholic 69

Mineral Point 82, Potosi 55

Neenah 63, Brookfield Central 57

Oakfield 53, Elkhart Lake/Glenbeulah 51

Racine Lutheran 58, Kingdom Prep Lutheran 46

Racine St. Catherine’s 68, Martin Luther 59

Rice Lake 67, Chippewa Falls 66

Saint Croix Central 66, St. Croix Falls 42

Shiocton 79, Crivitz 71

Spring Valley 76, Cumberland 64

Sun Prairie 69, Madison East 57

Verona Area 80, Janesville Craig 76

West Salem 57, Bangor 48

Westosha Central 86, Kenosha Tremper 44

Whitewater 49, Delavan-Darien 41

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ashland vs. Three Lakes, ccd.

